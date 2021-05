Dilma: cuspe de Jean Wyllys em Bolsonaro mostrou coragem e desprezo pela barbárie

“O tamanho da indignação do Jean Wyllys mostrou ao País que estava sendo enterrada a democracia no Brasil”, afirmou ex-presidenta Dilma Rousseff, destacando elogio de Jair Bolsonaro ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra em sessão do impeachment na Câmara em 2016 edit

247 - Em live de comemoração da filiação de Jean Wyllys ao PT, nesta segunda-feira, 24, a ex-presidenta Dilma Rousseff afirmou que reconhece no ex-deputado um “grande lutador”.

Segundo ela, Wyllys “enxergou a profundeza do que estava acontecendo na cerimônia [do impeachment] do dia 17 de abril de 2016, quando um deputado federal [Jair Bolsonaro], uma pessoa que deveria ter compromisso com a democracia, foi capaz de saudar um representante da ditadura militar [o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra], responsável por assassinatos políticos”.

Segundo ela, naquela sessão, “o tamanho da indignação do Jean Wyllys mostrou ao País aquilo que o mundo todo percebeu, de que estava sendo enterrada, junto com a autorização do impeachment, a democracia no Brasil, que estava sendo corroída por dentro e objeto de uma tentativa de extermínio”.

Por isso, a ex-presidenta declarou que “a reação [cuspe no Bolsonaro] mostra coragem daquele imbuído de razões”, numa manifestação de desprezo pela barbárie.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.