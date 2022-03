Dilma lamenta morte de Pinguelli Rosa: "visionário defensor da ciência e do Brasil"

O físico, mestre em engenharia nuclear e professor Luiz Pinguelli Rosa foi presidente da Eletrobras no primeiro governo do ex-presidente Lula edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lamentou pelo Twitter nesta quinta-feira (3) a morte do físicio, mestre em engenharia nuclear e professor Luiz Pinguelli Rosa, que foi presidente da Eletrobras no primeiro governo do ex-presidente Lula (PT).

Ela classificou Pinguelli como "um homem à frente do seu tempo" e disse que se trata de um dia "triste para todos os brasileiros". "O Brasil perde um dos seus mais renomados cientistas e especialistas em energia. O professor Luiz Pinguelli Rosa, ex-diretor da Coppe e ex-presidente da Eletrobras, morreu nesta quinta-feira. É um dia triste para todos os brasileiros. Pinguelli foi um homem à frente do seu tempo, um visionário defensor da ciência e do país. Ele foi um nacionalista que colocou o Brasil e os interesses do povo no centro de todo o seu trabalho intelectual e científico. Eu lamento muito a sua perda. Deixo aos seus familiares e amigos o meu profundo respeito e transmito a eles e ao país minha solidariedade e o sentimento de tristeza".

