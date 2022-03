Morre o físico Luiz Pinguelli Rosa, presidente da Eletrobras no governo Lula

Luiz Pinguelli Rosa partiu



Com muita tristeza participo a partida do meu querido irmão, um homem de bem.



Pai dos meus sobrinhos Nando, Duardo e Leozinho – estamos todos muito tristes.



A despedida cala fundo.



No silêncio me despeço.



Sergio pic.twitter.com/MJ3YceuVRv

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE