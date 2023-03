Dino aciona PF para investigar tentativa de Bolsonaro de trazer joias de R$ 16,5 milhões para o Brasil ilegalmente

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal para que seja aberto um inquérito para apurar possíveis crimes que tenham sido cometidos pelo governo Jair Bolsonaro (PL) ao tent trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, dadas pela monarquia saudita ao casal Jair e Michelle Bolsonaro.

>>> Polícia Federal quer ouvir Michelle e Bolsonaro na investigação sobre joias trazidas ilegalmente

"Os fatos, da forma como se apresentam, podem configurar crimes contra a Administração Pública tipificados no Código Penal, entre outros. No caso, havendo lesões a serviços e interesses da União, assim como à vista da repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a atuação investigativa da Polícia Federal", diz Dino no ofício enviado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos.

Ainda segundo o ministro, “as joias, que foram apreendidas pela Receita Federal, seriam entregues ao então presidente da República, segundo reportagens veiculadas na imprensa nacional. Conforme documentos, houve, nos meses subsequentes, diversas providências visando à liberação das joias mantidas sob a guarda da Receita Federal".

