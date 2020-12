Dino buscará aproximação com Mourão à frente do Consórcio da Amazônia Legal

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que assumiu a presidência do Consórcio da Amazônia Legal na última segunda-feira (21), buscará em sua gestão uma aproximação com o governo federal, e em específico com o vice-presidente Hamilton Mourão.

Para Dino, uma aproximação com o vice pode ser benéfica, pois os Estados podem ajudar a reestabelecer a credibilidade do país no cenário internacional no que diz respeito ao desmatamento.

A estratégia é importante, já que uma das metas do governador é retomar o Fundo Amazônia, cujos repasses foram suspensos em 2019 pela Noruega e Alemanha.

“Nossa participação pode significar uma convergência mais ampla”, afirmou Dino, conforme reportado no Estadão.

A Amazônia Legal é formada por nove estados que abrangem a região Norte e parte do Centro-oeste e Nordeste: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Trata-se de uma área equivalente a 59% do território brasileiro

O conhecimento liberta. Saiba mais