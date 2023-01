Dino mantém Força Nacional em Brasília até dia 19 para evitar novos atos do terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou nesta quarta-feira o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Brasília até o dia 19 de janeiro, em meio a novas convocações para atos antidemocráticos por parte de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo portaria publicada pelo ministério no Diário Oficial da União.

A prorrogação do emprego da Força Nacional na capital federal acontece após vândalos bolsonaristas invadirem e depredarem o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo, levando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a decretar intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Na terça, o Ministério da Justiça informou que mais 650 policiais estão chegando a Brasília para reforçar o contingente da Força Nacional na capital federal.

