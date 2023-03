Dino vai à Justiça Eduardo Bolsonaro por fake news sobre visita a comunidade no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que tomará as medidas cabíveis contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que espalhou uma fake news a respeito da visita do membro do governo Lula a uma comunidade no Rio de Janeiro.

Eduardo, que é filho de Jair Bolsonaro, associou, sem fundamento algum, Dino ao crime organizado por visitar o Complexo da Maré, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro.

"Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas 2 carros e sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo!", disparou Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais, na quarta-feira (15).

Dino havia respondido afirmando que não tem medo de "milicianinhos", em referência ao deputado federal e às associações dos Bolsonaros com as milícias.

Agora o ministro decdiu ir à Justiça contra as fakes de Eduardo. Ele afirmou que na próxima segunda-feira entrará com ações.

"A princípio, nem cogitei entrar com representações porque essa gente não merece muita atenção. Mas fiz uma reflexão quanto à agressão a milhares de pessoas sérias e honestas que, só por serem pobres, estão sendo estigmatizadas de modo vil e covarde. Em primeiro lugar, há racismo. Além disso, há quebra de decoro, porque é uma mentira deslavada que fui me reunir com os chefes do tráfico. A outra mentira delirante é que estava sem proteção policial", disse Dino, ao UOL.

"Essa gente vai em campanha eleitoral à favela da Maré e a outras pedir voto. Depois, diz que quem vai lá é amigo de bandido, como se todos os moradores fossem bandidos. Isso é execrável, hediondo, asqueroso. É inadmissível. Essas pessoas têm que respeitar o povo pobre do país. Temos que nos perguntar sempre se essa gente vai ter auditório para prorrogar esse método fascista de manipulação de fatos para alcançar seus intentos políticos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.