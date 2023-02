Diplomata escolhido para ser o embaixador do clima tentou justificar o golpe contra Dilma

Apoie o 247

247 - Ex-embaixador nos Estados Unidos e indicado ao cargo de encarregado da Mudança do Clima, Luiz Alberto Figueiredo Machado já defendeu a tese falaciosa de que o golpe de 2016 foi um "impeachment" contra a presidente Dilma Rousseff.

Em carta datada de 31 de julho de 2016, Machado, então chefe da embaixada do Brasil em Washington, disse que o suposto "impeachment" "está sendo conduzido rigorosamente em acordo com os mandatos estabelecidos pela lei brasileira". Afrimou ser "inaceitável" questionar as irregularidades do processo.

Na época, 43 parlamentares estadunidenses haviam enviado uma carta ao então secretário de estado dos EUA, John Kerry, expressando preocupação com as ilegalidades do processo.

Em sua carta, Figueiredo afirma que “a Constituição Federal brasileira e suas leis estão sendo rigorosamente seguidas pelos três poderes do governo, um fato que pode ser comprovado mediante uma análise cuidadosa e imparcial".

As declarações de Figueiredo estavam em linha com a orientação do então ministro interino José Serra, que enviou memorando de 9 páginas aos diplomatas brasileiros em todo o mundo, instruindo-os a “combater ativamente” as críticas ao golpe.

Machado comandou o Itamaraty durante o primeiro governo Dilma. Também já trabalhou como embaixador do Brasil na ONU e em Portugal.

