Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

247 - O documento encontrado nesta quinta-feira (8) por investigadores da Polícia Federal (PF) com argumentação golpista na sede do PL, em Brasília (DF), estava na sala de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada pelo blog do Valdo Cruz.

O discurso, por escrito, defendeu que a ruptura do Estado Democrático de Direito estaria "dentro das quatro linhas da Constituição", expressão usada por Bolsonaro durante o seu governo.

A PF iniciou uma operação contra tentativas de golpe no Brasil. O esquema previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Também foram alvos os ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

No ano passado, o tenente-coronel Mauro Cid havia dito que Bolsonaro consultou militares sobre formas de se aplicar um golpe de Estado do Brasil. O militar foi ajudante de ordens do ex-mandatário.

Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível por questionar, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro, durante uma reunião com embaixadores em 2022 no Planalto, onde fica o gabinete presidencial.

