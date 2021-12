Dono da ITA, que deixou milhares sem voos nos aeroportos, comprou cobertura de R$ 12 milhões no litoral

Companhia aérea ITA deixou 40 mil no solo enquanto seu dono comprou cobertura na refinada praia da Riviera de São Lourenço edit

247 - Sidnei Piva, dono da ITA (do grupo Itapemirim), que cancelou todos os voos da empresa na sexta-feira (17) , comprou há pouco tempo uma cobertura de R$ 12 milhões na refinada Riviera de São Lourenço, um condomínio praiano na cidade de Bertioga (SP). O dono da companhia aérea deixou 40 mil passageiros sem poder viajar neste fim de ano, naquilo que o jurista qualificou como um “crime planejado contra o consumidor” .

Piva pagou cerca de R$ 12 milhões pelo imóvel, no edifício Athenas. Estima-se que tenha gasto mais R$ 5 milhões na reforma que fez no apartamento, que não apresentava as condições ideais para moradia, segundo Piva - informa o jornalista Lauro Jardim em O Globo.

Além do caso da companhia aérea, o grupo Itapemirim é acusado de outro golpe por centenas de investidores, ao lado das empresas Extrading Exchange & Trading Platform e Future Design Solutions Ltda (FDS). O grupo não devolveu cerca de R$ 400 mil investidos nas criptomoedas CrypTour, moeda digital lançada em julho deste ano pela Itapemirim, e não deu mais mais acesso à plataforma da Extrading, que foi retirada do ar, para pedir o resgate ou simplesmente ter acesso a informações sobre o destino do dinheiro.

Assista dois vídeos com protestos nos aeroportos que se espalharam desde a sexta-feira:

A Itapemirim interrompeu,de repente,a sua operação em todo o país, alegando reestruturação interna— tinha 513 voos programados entre esta hj e 31/12.



Só consigo pensar nos funcionários perdendo seus empregos neste momento tão difícil



Só consigo pensar nos funcionários perdendo seus empregos neste momento tão difícil





