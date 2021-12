Suspensão das operações da Itapemirim tem caos e protestos em aeroportos (vídeos)

Desci hj a noite de um dos últimos, se não o último voo da Itapemirim. Quase 9h de espera, 2h dentro do avião parados. Na saída, aeromoça chorando pq já não tinha emprego. Piloto fez questão de levar as bagagens, pq já não tinha mais funcionários p colocá-las no avião... pic.twitter.com/Yz5o03WwLL

