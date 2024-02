Eduardo Bolsonaro ataca o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas após ato na Avenida Paulista

Apoie o 247

247 – O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, atacou o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, um dia depois do ato na Avenida Paulista, que reuniu 185 mil pessoas, segundo cálculos da Universidade de São Paulo. Como o número ficou abaixo da expectativa bolsonarista, assim como ocorreu nas eleições presidenciais, ele atacou novamente a contagem de votos no Brasil. Confira:

@STF_oficial @TSEjusbr parece que alguém continua questionando as urnas !! continua após o anúncio February 26, 2024

