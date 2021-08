Eduardo Bolsonaro publica foto de encontro com Trump e o convida para visitar o Brasil: 'convergência de ideias'

Postagem foi feita poucos dias após o conselheiro de Segurança Nacional do governo Joe Biden, Jake Sullivan, criticar, durante sua passagem por Brasília, as ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para publicar fotos de um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com quem diz manter “uma grande convergência de ideias”. Alegando que Trump possui “reputação ilibada”, o parlamentar disse que aproveitou a ocasião para convidar o republicano para visitar o Brasil.

A postagem foi feita poucos dias após o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, criticar, durante sua passagem por Brasília, as ameaças de golpe e alegações sem provas feitas por Jair Bolsonaro de que as eleições no Brasil são alvos de fraudes constantes. Em 2020, Trump fez alegações semelhantes e, ao perder a eleição para o democrata Joe Biden, insuflou seus apoiadores a invadirem o Congresso. Ele também responde a acusações de corrupção.

“Estou do lado dos que não se curvam ao politicamente correto, trabalho na luta contra regimes autoritários evitando assim novas guerras. Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas a qualquer tempo, que defendem a família, a propriedade privada, a legítima defesa pelas armas de fogo, a liberdade religiosa, enfim, as liberdades naturais”, escreveu Eduardo no Twitter.

PUBLICIDADE

“Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com o Presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil”, completou. O CPAC é uma conferência conservadora e ligada à extrema direita norte-americana.

Confira as postagens de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

PUBLICIDADE

...que defendem a família, a propriedade privada, a legítima defesa pelas armas de fogo, a liberdade religiosa, enfim, as liberdades naturais. pic.twitter.com/5D5veCRaZt — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 9, 2021

Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com Presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil. pic.twitter.com/QXgTxVlYXJ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 9, 2021