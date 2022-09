Eduardo Moreira declara apoio a Lula no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Eduardo Moreira declarou nesta terça-feira (27) que votará no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente já no primeiro turno.

Moreira, que dirige o Instituto Conhecimento Liberta (ICL), parceiro do 247, participou do encontro de Lula com personalidades de vários segmentos da sociedade civil que defenderam eleição de Lula já no primeiro turno contra Jair Bolsonaro (PL).

"Votar em Lula já no primeiro turno, significa ter duas chances para derrotar Bolsonaro. Tomara que só seja necessária a primeira", afirmou o economista.

>>> "Sou contra o teto de gastos. Quem tem responsabilidade, não precisa de teto de gastos", diz Lula

Leia o pronunciamento de Eduardo Moreira durante o encontro:

"Me senti honrado por ter sido convidado para estar, hoje, junto a inteligências que tanto admiro (mesmo sem concordar com a visão econômica de muitos) e firmar um pacto pelo direito de viver em um país onde se possa divergir, debater, discordar sem que isso coloque sua vida em risco.

A 4 dias das eleições, não podemos fugir dos fatos, só existem duas candidaturas com chances: Lula e Bolsonaro. Prometi fazer tudo que estivesse ao meu alcance para ajudar a vencer o ódio, a maldade e a insensibilidade de Bolsonaro e sua turma.

Votar em Lula já no primeiro turno, significa ter duas chances para derrotar Bolsonaro. Tomara que só seja necessária a primeira.

Compreendo como rever conceitos, com os quais nos apegamos, vinculamos nossas imagens e nossos personagens é algo difícil, quase impossível. Para todos nós. Mas precisamos nos unir agora, e superar o que for preciso para vencer o maior de todos os inimigos. Mesmo que, para muitos, seja para, depois, seguir na oposição. Mas vivos.

Pela vida, vou de Lula. Convido-os a virem juntos."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.