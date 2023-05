Elon Musk responde a Glenn sobre nova fake news da CNN: "sairá pela culatra"

Dono do Twitter também chamou as alegações da jornalista Daniela Lima de "ridículas" edit

247 - O dono do Twitter, Elon Musk, reagiu aos comentários do jornalista Glenn Greenwald na rede criticando a colega de profissão Daniela Lima, da CNN Brasil, por divulgar fake news de que estaria sofrendo "censura" da plataforma enquanto esta atravessava problemas técnicos ao redor do mundo.

"Isso vai sair pela culatra", escreveu Musk, em resposta a um tuíte de Glenn.

O próprio Twitter colocou na postagem em que Daniela Lima denuncia a suposta "censura" uma explicação sobre o ocorrido, reafirmando a instabilidade nos servidores no momento que a jornalista tentava fazer uma postagem sobre o PL 2630.

>>> Glenn Greenwald cobra Daniela Lima por fake news envolvendo Twitter e o PL 2630: 'corrija seus erros'

Em outra reação a Glenn, Musk escreveu: "Isto é ridículo. O Twitter encontrou brevemente dores crescentes, que afetaram usuários em todo o mundo. Muitas pessoas fazendo logon simultaneamente. Alocamos mais capacidade de servidor para servidores de autenticação e resolvemos o problema".

No entanto, Daniela Lima não está convencida. Em resposta às postagens de Musk, ela escreveu: "Musk diz que TT tá crescendo, e faltou servidor, e por isso algumas pessoas não conseguiram se logar aqui ontem. Não é o meu caso. Eu estava loggada. Estava na rede. Apenas não conseguia postar DETERMINADO conteúdo".

Esta não seria a primeira vez que a CNN Brasil divulga fake news. Na semana passada, jornalistas da emissora divulgaram que a empresa de aviões ucraniana Antonov teria deixado de investir US$ 50 bilhões no Brasil por conta da posição do presidente Lula sobre o conflito naquele país. Não passa de uma mentira, rebatida pela própria Antonov.

Musk diz que TT tá crescendo, e faltou servidor, e por isso algumas pessoas não conseguiram se logar aqui ontem. Não é o meu caso. Eu estava loggada. Estava na rede. Apenas não conseguia postar DETERMINADO conteúdo https://t.co/6dtzYpwf4O — Daniela Lima (@DanielaLima_) May 2, 2023

This will backfire — Elon Musk (@elonmusk) May 2, 2023

