Ucraniana Antonov desmente fake news da CNN usada para atacar Lula

247 - A empresa estatal ucraniana Antonov divulgou nesta quarta-feira (26) uma nota oficial desmentindo reportagem da CNN Brasil usada para atacar o governo Lula, sobre suposta suspensão de negociações com o Brasil após declarações de Lula a respeito da guerra.

"Atualmente, os meios de comunicação de massa da República Federal do Brasil estão compartilhando a informação falsa de que a Companhia ANTONOV suspendeu supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil", disse a Antonov em nota publicada em suas redes sociais.

Segundo a "notícia" da CNN, que teve como fonte o governo de São Paulo, a fabricante de aviões russo-ucraniana Antonov teria desistido de investir US$ 50 bilhões no Brasil porque o presidente Lula não estaria sendo suficientemente "neutro" em suas posições a respeito da guerra na Ucrânia.

A notícia falsa está sendo reproduzida nas redes sociais por deputados da extrema-direita, como Nikolas Ferreira.

>>> Governo Tarcísio foi a fonte da fake news grotesca usada pela CNN e replicada por Nikolas Ferreira para atacar o presidente Lula

Leia na íntegra a nota da Antonov:

A ANTONOV declara oficialmente que realiza constantes consultas com parceiros estrangeiros de vários países, incluindo a República Federal do Brasil, como parte de suas atividades visando promover produtos e serviços nos mercados estrangeiros.

No entanto, a ANTONOV não tem representante autorizado no Brasil e não concedeu a nenhuma pessoa, incluindo escritórios de advocacia, qualquer autoridade para representar os interesses da empresa.

A ANTONOV enfatiza o seu interesse no desenvolvimento da cooperação com a República Federal do Brasil no campo das tecnologias da aviação e apreciará as iniciativas oficiais do Brasil sobre o estabelecimento de uma cooperação mutuamente benéfica.

Assim, a reportagem na imprensa brasileira não é o posicionamento oficial da ANTONOV.

A fim de evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, além de levar em conta a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia, a ANTONOV pede gentilmente aos meios de comunicação que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas com as atividades da companhia que forem recebidas de outras fontes.

