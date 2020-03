Para Bolsonaro, coronavírus é plano da China para recuperar sua economia

De acordo com reportagem do blog do jornalista Tales Faria, Bolsonaro e seus filhos têm dito a aliados próximos que toda vez que a China enfrenta algum problema econômico, surge uma doença que resulta em uma crise global favorecendo a importação de produtos por parte do país asiático edit

247 - Adepto das teorias da conspiração, Jair Bolsonaro vem atribuindo a crise sanitária decorrente do avanço do coronavírus a um plano do governo chinês para recuperar a sua economia. De acordo com reportagem do blog do jornalista Tales Faria, Bolsonaro e seus filhos têm dito a aliados próximos de que toda vez que a China enfrenta algum problema econômico, surge uma doença que resulta em uma crise global favorecendo a importação de produtos por parte do país asiático.

“O presidente brasileiro e seus seguidores apontam que a China, grande compradora de petróleo, já está adquirindo o combustível com preço do barril 30% mais baixo do que antes do aparecimento da doença. E que os chineses estão conseguindo pagar menos por outras commodities, como o nosso minério de ferro e alimentos exportados pelo Brasil. No mundo, os chineses teriam se aproveitado da crise para comprar ações de empresas de tecnologia cujo preço em bolsa desabou a partir da crise do novo coronavírus”, destaca a reportagem.

“Bolsonaro importou da internet a teoria da grande conspiração comunista chinesa que corre solta nas redes sociais de bolsonaristas e terraplanistas. A sugestão é de que as últimas grandes pandemias apareceram, ou se alastraram, por obra e graça do Partido Comunista Chinês”, completa o texto.