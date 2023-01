Em jantar do PL, Bolsonaro discursa online e diz que seu projeto é “imorrível”

A ex-primeira dama fez ligação em vídeo com Bolsonaro durante evento do partido edit

247 - Jair Bolsonaro discursou à distância, na noite desta segunda-feira (30), em jantar do seu partido, o PL, em Brasília, para promover a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado, informa a CNN.

O ex-ocupante do Palácio do Planalto não entrou em detalhes sobre as razões para continuar nos Estados Unidos. Ele afirmou que construiu com seus apoiadores um projeto "imorrível”.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que compareceu ao jantar, fez ligação de vídeo com Bolsonaro para que ele pudesse falar com os convidados.

Ao final da mensagem, Bolsonaro manifesta apoio à candidatura do PL na disputa pelo comando do Senado.

Em seguida, o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), que disputa o comando do Senado com o atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse que aguarda o “breve retorno” de Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro e ex-ministros do governo passado também participaram, como Marcos Pontes, que foi eleito ao Senado, e Walter Braga Netto, que perdeu as últimas eleições como candidato a vice-presidente.

