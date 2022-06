Em nova ameaça, Bolsonaro encaminha a apoiadores no WhatsApp: "PM seguirá o Exército em caso de ruptura institucional"

Apoie o 247

247 - Pressionado pela investigação que mira o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por um possível esquema de propinas na pasta, Jair Bolsonaro (PL) decidiu neste sábado (25) subir o tom de suas ameaças golpistas, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em grupos de WhatsApp com apoiadores, o chefe do governo federal resgatou uma afirmação de agosto de 2021 do presidente da Amebrasil (Associação dos Militares Estaduais do Brasil), coronel Marcos de Oliveira, que diz: "Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional".

A declaração do coronel foi feita dias antes do 7 de setembro em que Bolsonaro incitou seus seguidores contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a ordem democrática.

Abaixo o material encaminhado por Bolsonaro neste sábado:

