Empresários do setor atacadista do DF são alvos de mandados de prisão pelo financiamento do 8 de janeiro

Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lucio de Mesquita são alvos de mandados de prisão sob a acusação de financiamento do acampamento golpista em frente ao quartel do Exército

247 - Os empresários do setor atacadista Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lucio de Mesquita são alvos da 25ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira (29) pela Polícia Federal com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

Segundo o Metrópoles, os empresários do Distrito Federal são alvos de mandados de prisão sob a acusação de financiar o acampamento em frente ao quartel do Exército de onde partiram os manifestantes golpistas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 34 mandados judiciais, sendo 24 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e sete de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ações ocorrem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que a quantia dos danos causados ao patrimônio público possa chegar à cifra de R$ 40 milhões.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

