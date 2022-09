Enfermeiros cogitam greve após Barroso suspender piso salarial da categoria

Apoie o 247

247 - A coordenadora do Fórum Nacional da Enfermagem, Líbia Bellusci, afirmou que a categoria não descarta entrar em greve para protestar contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso que resultou na suspensão do pagamento do piso salarial nacional da categoria, de R$ 4.750, que começaria a ser pago nesta segunda-feira (5).

“Se for necessário paralisação, terá. Se for necessário greve, terá”,disse Bellusci em um vídeo divulgado no domingo (4), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. “Não será o STF que vai desqualificar e desconhecer a necessidade de um piso salarial digno”, ressaltou mais à frente.

Ainda segundo Belusci, a categoria já estaria conversando com parlamentares visando pressionar o STF a mudar de posição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai tratar “imediatamente dos caminhos e das soluções” para manter o piso salarial.

A decisão de Barroso, que suspendeu o pagamento do piso por um período de 60 dias ,atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).

Na decisão, Barroso pediu esclarecimentos sobre o impacto da implantação do piso na situação financeira de Estados e municípios, além de informações sobre a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde.O tema será incluído na pauta do plenário do STF.

