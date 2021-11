Entregador é agredido, humilhado e tem mochila jogada por cliente em Manaus (vídeo)

Homem não identificado saiu de um imóvel de alto padrão, com dois SUV's na garagem, e bateu no trabalhador de aplicativo, após ameaçá-lo de "dar um tiro". Descontrolado, agressor ainda arremessou o compartimento de entregas da vítima edit

Fórum - Mais um caso de agressão a entregador de aplicativos causou revolta esta semana nas redes sociais. Um vídeo mostra um homem ainda não identificado, sem camisa, que acaba de sair de uma casa de alto padrão, em Manaus (AM), com dois SUV’s na garagem, partindo para cima do trabalhador, segundo ele porque o pedido de comida feito pelo agressor foi deixado na portaria do condomínio onde o cliente reside.

Já no início das imagens, o morador do conjunto de luxo dá um tapa forte na mão do motoboy, na tentativa de arrancar o telefone celular do autônomo, que segura firme o aparelho e segue filmando tudo. Ele adverte o agressor para que se mantenha afastado, ou então chamará a polícia e o processará.

Vamos deixae esse valentão conhecido? Pedro Girardi, morador do Condominio Renaissance (condominio de luxo)-Dom Pedro-Manaus, genro do Dono da Casa Das Correias. Agrediu um entregador de comida delivery e jogou sua bag no chão! pic.twitter.com/njQqKLysUU PUBLICIDADE November 17, 2021

Ensandecido, o cliente continua andando atrás do entregador, que diz na gravação que foi ameaçado de “levar um tiro”, antes que começasse a registrar tudo com o aparelho telefônico.

