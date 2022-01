Erika Kokay reafirma que PT vai entrar no Conselho de Ética da Câmara contra Bia Kicis

Deputada federal petista comenta no Twitter o absurdo da atitude da presidente da CCJ da Câmara edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados vai entrar no Conselho de Ética da Casa contra a deputada bolsonarista Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (7) pelo líder do PT, Reginaldo Lopes (MG).

"O vazamento de dados de médicos favoráveis à vacinação infantil é um absurdo e tem o único objetivo de alimentar ódio nas redes bolsonaristas", escreve no Twitter a deputada petista Erika Kokay (DF).

PT na Câmara vai entrar no Conselho de Ética da Casa contra Bia Kicis. O vazamento de dados de médicos favoráveis à vacinação infantil é um absurdo e tem o único objetivo de alimentar ódio nas redes bolsonaristas. PUBLICIDADE January 7, 2022

Foram divulgadas em um grupo de WhatsApp antivacina as declarações de conflito de interesses de Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Marco Aurélio Sáfadi, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.

Os três médicos participaram de audiência pública na última terça-feira (4) no Ministério da Saúde para debater a imunização de crianças entre 5 e 11 anos.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE