"Espetáculo de subserviência e anacronismo", diz general da reserva sobre desfile militar golpista em Brasília

Francisco Mamede de Brito Filho, ex-chefe de gabinete do Inep no governo Bolsonaro, ainda afirmou: “decepção é o que sinto como militar da reserva” edit

247 - O general da reserva do Exército Francisco Mamede de Brito Filho, ex-chefe de gabinete do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no governo Jair Bolsonaro afirmou que o desfile militar golpista que ocorreu em Brasília nesta terça-feira (10) foi um "espetáculo de subserviência e anacronismo".

“Com todo o respeito devido aos artistas de circo e teatro mambembe, o que vimos foi a ultrajante transmutação de comandantes militares em profissionais do gênero para oferecer um triste espetáculo de subserviência e anacronismo”, publicou omilitar no Twitter.

“Decepção é o que sinto como militar da reserva”, completou.

