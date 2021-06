Esquerda convoca novos atos por "Fora Bolsonaro" para 19 de junho

Diante do sucesso das manifestações realizadas no dia 29 de maio em todo o País, a reunião da coordenação da Frente Fora Bolsonaro, realizada nesta quarta-feira, 2, marcou novos atos por “Fora Bolsonaro”, vacina, emprego e auxílio para o dia 19 de junho edit

Diante do sucesso das manifestações realizadas no dia 29 de maio em todo o País, a reunião da coordenação da Frente Fora Bolsonaro, realizada nesta quarta-feira, 2, marcou novos atos por "Fora Bolsonaro", vacina, emprego e auxílio para o dia 19 de junho.

Os atos serão a continuação da jornada de lutas que acarretaram nas manifestações do dia 29. Participam da frente os principais partidos e organizações da esquerda, como o PT, a CUT, UNE, movimentos sociais, entre outras entidades.

Ato nacional por #ForaBolsonaro será no dia 19 de junho em todo o Brasil. Diante da enorme vitória política da realização do 29M em todo o país, a Campanha #ForaBolsonaro, articulação que convocou os últimos atos e que reúne organizações nacionais.



‼️ Sigam @forabolsonarona pic.twitter.com/SqhJSiyno0 June 2, 2021

Os atos já foram convocados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) nas redes sociais. “Dia 19 de junho ocuparemos novamente as ruas de todo o Brasil, e dessa vez será maior! Organize os atos na sua cidade, mobilize assembleias do seu curso e universidades”, escreveu a entidade no Twitter.

NOVA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 🚨

Dia 19 de junho ocuparemos novamente às ruas de todo o Brasil, e dessa vez será maior!



Organize os atos na sua cidade, mobilize assembleias do seu curso e universidades 💪🏾✊🏾🌊#19dejunho #19mForaBolsonaro #forabolsonaro #tsunamidaeducacao pic.twitter.com/JSd9cHiFBe June 2, 2021

A reunião da coordenação da frente também decidiu a convocação de uma plenária, ainda sem data informada, com a participação de lideranças como o ex-presidente Lula (PT), principal nome da esquerda para vencer Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

