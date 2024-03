Ex-comandantes militares relataram à PF reuniões sobre trama golpista com ministro da Defesa de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Os depoimentos do general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica, à Polícia Federal (PF) colocaram o ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro (PL), general Paulo Sergio Nogueira, no centro do suposto planejamento de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “ambos relataram aos investigadores a participação de Nogueira em ao menos duas reuniões onde temas relativos a um golpe de Estado foram debatidos. Um dos encontros foi convocado por Bolsonaro com os comandantes das Forças, após ser derrotado nas eleições de 2022”. >>> Em depoimento à PF, Freire Gomes diz que Bolsonaro apresentou duas minutas de golpe

Além disso, Freire Gomes e Baptista Júnior também destacaram um outro encontro com Nogueira, desta vez sem a presença de Bolsonaro, no qual os temas relacionados à trama golpista foram novamente abordados. Essa reunião ocorreu nas instalações do Ministério da Defesa. >>> Cada vez mais implicado nas investigações, Braga Netto diz a interlocutores que não pressionou por golpe

Ainda conforme a reportagem, um outro ponto abordado pelos investigadores durante as oitivas foi a “cadeia de comando”, uma vez que que o general e o brigadeiro estavam submetidos ao então ministro da Defesa.

