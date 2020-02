Ex-doméstica, Benedita responde Paulo Guedes: “racista e preconceituoso”

"Se elas estão indo para a Disney e os filhos delas para a universidade foi porque os governos do PT possibilitaram esse acesso que o seu governo racista e preconceituoso vem destruindo", reagiu a deputada Benedita da Silva ao insulto do ministro da Economia às trabalhadoras domésticas edit

247 - A deputada federal e ex-governadora do Rio, Benedita da Silva (PT-RJ), que já trabalhou como empregada doméstica, reagiu ao insulto do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra as empregadas domésticas ao justificar a alta recorde do dólar.

“Respeite as trabalhadoras domésticas, ministro. E se elas estão indo para a Disney e os filhos delas para a universidade foi porque os governos do PT possibilitaram esse acesso que o seu governo racista e preconceituoso vem destruindo. #trabalhadorasdomesticas”, escreveu Benedita pelo Twitter.

Durante participação no Seminário de Abertura do Ano Legislativo da Revista Voto, Guedes disse que o dólar alto “é bom para todo mundo” e que em outros tempos era uma “festa danada”, pois empregadas domésticas iam à Disneylândia.

“O câmbio não está nervoso, (o câmbio) mudou. Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Pera aí. Vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Está cheio de coisa bonita para ver”, disse o ministro (leia mais no Brasil 247).