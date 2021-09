Ex-esposa de Bolsonaro forjou roubo de carro para receber dinheiro do seguro, diz ex-funcionário da família

Apoie o 247

247 - Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-funcionário da família Bolsonaro que revelou na quinta-feira (2) ter participado do esquema de rachadinha envolvendo Flávio e Carlos Bolsonaro e Ana Cristina Valle, ex-esposa de Jair Bolsonaro, denunciou a Guilherme Amado, do Metrópoles, outra ilegalidade que testemunhou ao longo dos anos que trabalhou para o clã.

Ana Cristina teria, segundo Marcelo dos Santos, forjado o roubo de um carro em fevereiro de 2008 para receber o valor de R$ 135.135 referente ao seguro do veículo. O golpe teria sido articulado com a ajuda de um miliciano do Rio das Pedras, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, controlada por milicianos.

De acordo com o ex-empregado, o automóvel era uma Land Rover. Atualmente, o modelo mais barato da marca não sai por menos de R$ 200 mil. O caso teria ocorrido quando Ana Cristina já estava separada de Bolsonaro.

Segundo Marcelo, Bolsonaro ficou sabendo da tentativa de golpe e avisou a seguradora, a Porto Seguro, sobre o plano. A consequência foi o travamento do pagamento a Ana Cristina. "Bolsonaro desconfiou e a denunciou para a Porto Seguro. Tanto que o seguro foi embargado, e não saiu até hoje. Tem esse processo. Ela arrumou essa treta e ficou no prejuízo, porque o cara ficou com carro, já era um acordo, e ela tomou prejuízo. Tomou esse golpe".

