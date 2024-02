Exame descarta cirurgia e Bolsonaro será reavaliado em 3 meses, diz Wajngarten

Ex-chefe da Secom do governo Bolsonaro disse que as condições clínicas e cirúrgicas do ex-mandatário "estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a exames, na manhã desta quarta-feira (28), no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, que afastaram a necessidade de uma nova cirurgia relacionada ao evento de Juiz de Fora, em 2018. A informação foi compartilhada por Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) na gestão Bolsonaro e advogado do ex-mandatário, em sua conta na plataforma X, antigo Twitter.

"O presidente @jairbolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star para realização de exames laboratoriais e de imagem. As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento. O paciente será reavaliado dentro de 3 meses", postou Wajngarten.

Em setembro do ano passado, Bolsonaro foi internado duas vezes por desconforto intestinal, após passar por duas cirurgias para correção de uma hérnia de hiato e de um desvio de septo. Desde o evento de Juiz de Fora, em setembro de 2018, o ex-mandatário já passou por pelo menos seis cirurgias, algumas delas relacionadas à lesão abdominal.

