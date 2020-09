Fazendeiro com rebanho fica cercado por fogo no Pantanal

Jamil Costa, de 71 anos, tentava guiar de caminhonete os animais desgarrados de um rebanho de duas mil e quinhentas cabeças pela Rodovia Transpantaneira, mas foi impedido pelo bloqueio de fogo do caminho edit

247 - Reportagem publicada no Estado de S. Paulo fala sobre como as queimadas no Pantanal estão afetando os fazendeiros.

Ele conta que ficou cercado por fogo. “Estou dentro de um círculo de fogo”, disse por rádio a uma filha. “Que seja feita a vontade Dele.”

