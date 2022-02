Forte aliado de Bolsonaro, Malafaia chama Biden de 'esquerdopata frouxo' e Putin de 'homem forte da Rússia'

O religioso também afirmou sentir "saudades do Trump" edit

247 - O pastor-empresário Silas Malafaia fez, nesta segunda-feira (28), uma postagem no Twitter chamando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente da França, Emmanuel Macron, de "esquerdopatas frouxos". "Que saudades do Trump", disse Malafaia, em referência ao ex-presidente dos EUA Donald Trump.

De acordo com o religioso, os três políticos - Biden, Trudeau e Macron - deveriam ter uma postura mais dura contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visto pelo pastor como um "homem forte".

A ação militar russa em solo ucraniano teve início na última quinta-feira (24). O governo Putin é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos EUA, que tentam aumentar a influência em algumas regiões da Europa.

JÁ DISSERAM ! Homens fracos produzem tempos difíceis . Biden, Trudeau e Mácron , os esquerdopatas frouxos que não tem poder de encarar o homem forte da Rússia.Não querem a Ucrânia na OTAN ? Vão ficar assistindo com medidas paliativas . QUE SAUDADES DO TRUMP! Cambada de covardes. — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) February 28, 2022

