Freire Gomes confirma reuniões do Exército, Marinha e Aeronáutica para discutir termos da minuta do golpe

247 - Ex-comandante do Exército no governo Jair Bolsonaro (PL), o general da reserva Marco Antônio Freire Gomes prestou depoimento de oito horas à Polícia Federal nesta sexta-feira (1) e confirmou o relato do ex-ajudante de ordens Mauro Cid sobre reuniões para discutir os termos da chamada “minuta do golpe”, que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o impedimento da posse do presidente Lula (PT).

Segundo a CNN Brasil, as informações sobre o depoimento de Freire Gomes estão sob máximo sigilo para evitar que vazamentos comprometam a investigação, mas já se sabe que Freire Gomes confirmou ter presenciado reuniões entre a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir o plano de golpe. Os encontros teriam acontecido ainda no governo Bolsonaro, mas já depois das eleições.

