Frente Brasil Popular prevê que haverá manifestações em 500 cidades no 19J

247 - Os organizadores das manifestações contra o governo Bolsonaro, pela vacina e pelo auxílio emergencial, marcadas para o sábado (19), estimam que mais de 500 cidades de todo o país devem aderir aos protestos.

"Já temos a confirmação de atos em mais de 150 municípios. Há muitas reuniões marcadas nesta semana para definir as atividades. Nossa projeção é que teremos protestos em mais de 500 municípios”, disse o membro da direção nacional do MST e da Frente Brasil Popular, João Paulo Rodrigues, à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Até as 19h desta segunda-feira (14), os organizadores haviam confirmado a realização das manifestações chamado “19J” contra Bolsonaro em 180 cidades do Brasil e do exterior.

O primeiro protesto nacional, no dia 29 de maio, aconteceu em 213 cidades do Brasil e 14 do exterior, segundo os movimentos.

