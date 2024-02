"Frouxos, covardes e X9", diz Malafaia sobre afastamento de Caiado, Zema e Jorginho Mello em ato bolsonarista

Apoie o 247

247 - O pastor bolsonarista Silas Malafaia, responsável pela organização do ato de apoio a Jair Bolsonaro (PL), realizado neste domingo (25) na Avenida Paulista (SP), reagiu com virulência ao afastamento dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União); de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante o discurso em que desferiu ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro da Corte Alexandre de Moraes.

“Cambada de frouxos, covardes e X9. São caras que estão ali, mas não estarão ali. Eles desceram porque são frouxos. Deixo aqui o registro do meu respeito ao Tarcísio [governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos)], porque não compactuou com a molecagem”, disse Malafaia à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. Aliados de Tarcísio, porém, teriam dito que o governador paulista demonstrou incômodo com o teor do discurso proferido por Malafaia. >>> "Já há motivos para prender Bolsonaro e Malafaia", diz Fernando Fernandes

Malafaia também negou ter feito ataques ao STF e a Moraes, afirmando ter apenas mostrado "fatos". "Desafio dizerem onde eu menti", disse. “Não chamei o Alexandre de ditador da toga, não pedi o impeachment dele, nem disse que ele tem que ser preso”, completou.

