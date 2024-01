Fundador do Grupo Luft é suspeito de financiar golpistas do 8 de janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O empresário Mário Ari Luft, de 80 anos, fundador do Grupo Luft, um dos principais players do setor logístico no Brasil, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) no âmbito da 23ª fase da Operação Lesa Pátria nesta quarta-feira (24). Segundo o jornal O Globo, Mário Luft é suspeito de financiar o transporte e liderar manifestantes nos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Ao todo, a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira no bojo dos mandados expedidos na 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que foram cumpridos apenas nesta quarta-feira por conveniência investigativa. Ainda de acordo com a reportagem, um dos alvos também trabalha com o fundador do Grupo Luft, mas não teve sua identidade revelada.

continua após o anúncio

Mário Luft é natural de Santa Rosa (RS) e fundou a firma do setor logístico em 1975, consolidando o grupo como uma referência no transporte de cargas e armazenagem para diversos setores, incluindo o agronegócio, e o mercado de saúde e varejo. De acordo com a PF, Luft teria financiado ônibus para levar manifestantes a Brasília e participado ativamente da orientação de movimentos golpistas junto a outras lideranças.

Segundo a PF, os fatos investigados constituem, em tese, crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: