Galo diz que fará rua ferver depois de Lula ganhar sem medo de ser chamado de golpista (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Membro do movimento Revolução Periférica, o ativista Paulo Roberto de Silva Lima, conhecido Galo, afirmou que, mesmo após uma possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), serão necessárias mobilizações populares para denunciar eventuais tentativas de alguns setores da sociedade que podem seguir flertando com políticas golpistas.

"Depois que Lula ganhar tem que fazer a rua ferver e não tem que ter medo de chamar de golpista", disse. "Golpe começa quando você coloca o golpista de vice, mermão", afirmou ele, em referência a Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff e arquitetou um golpe contra a então presidente em 2016, inocentada tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado.

O ativista Paulo Galo foi preso em julho do ano passado por causa do incêndio da estátua do bandeirante escravocrata Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Ele foi solto no mês seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE