Galo: Lula tem que voltar para a presidência e, assim que voltar, vou continuar a fazer manifestações

247 - Líder do movimento de entregadores, Paulo xxx, conhecido como Galo, manifestou-se no Twitter na tarde deste sábado (19) sobre sua intenção de continuar protestando mesmo se o ex-presidente Lula se eleger presidente. A postagem surgiu após circular nas redes sociais trechos de uma live em que ele declarou que ‘faria a rua ferver’ sem medo de ser chamado de golpista caso Lula ganhasse.

“O Lula tem que voltar pra presidência! E assim que voltar, vou continuar trabalhando pra fazer Greves, manifestações e ações diretas. Lula não é Deus e não vai fazer a precarização do trabalho sumir nem fazer o povo para de morrer e ser jogado na cadeia”, publicou Galo.

“Da minha parte com Bolsonaro ou com Lula meu problema continua sendo a burguesia. E quem não gostou que continue em casa querendo mudar o mundo do sofá da sala, acreditando em salvador, eu vou votar no Lula mais eu acredito é na LUTA”, completou.

Da minha parte com Bolsonaro ou com Lula meu problema continua sendo a burguesia. E quem não gostou que continue em casa querendo mudar o mundo do sofá da sala, acreditando em salvador, eu vou votar no Lula mais eu acredito é na LUTA! — Galo (@galodeluta) February 19, 2022

