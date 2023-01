Gasto de Bolsonaro com cartão corporativo foi quase o triplo do divulgado, mostram planilhas

De acordo com planilhas que se tornaram públicas, as despesas chegaram a R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022. No Portal da Transparência, a quantia passa de R$ 75 milhões edit

247 - Os gastos da Presidência da República com cartão corporativo durante o governo Jair Bolsonaro (PL) foram quase o triplo do que os divulgados na semana passada. De acordo com planilhas que se tornaram públicas no dia 6 de janeiro, as despesas chegaram a R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022. No Portal da Transparência do governo federal, a quantia passa de R$ 75 milhões nestes quatro anos.

Conforme as planilhas, em 2022 foram gastos R$ 4,9 milhões, valor que é de R$ 22,8 milhões para o mesmo período, de acordo com informações publicadas nesta terça-feira (17) pelo portal Uol.

Os gastos com o cartão corporativo foram de pelo menos R$ 27,6 milhões e englobam itens como diárias em hotéis de luxo, cosméticos, sorvetes e padarias.

Bolsonaro gastou R$ 55 mil numa padaria em 26 de maio de 2019, dia seguinte ao casamento entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e a psicóloga Heloísa Wolf, que aconteceu no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

