Cartão corporativo: Bolsonaro gastou R$ 55 mil em padaria no dia seguinte ao casamento de Eduardo

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) casou-se com a psicóloga Heloísa Wolf em 25 de maio de 2019, no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo, foi ao Rio entre 25 e 26 de maio e participou da cerimônia de casamento.

Segundo dados divulgados pelo governo Lula (PT), Bolsonaro gastou no cartão corporativo da Presidência da República quase R$ 98 mil na viagem. O cartão corporativo inclui despesas do presidente e de sua equipe, incluindo seguranças.

Bolsonaro pagou, de acordo com o UOL, R$ 42.925 em dois hotéis, um localizado em Copacabana e outro na orla da Barra da Tijuca.

Ele também gastou R$ 55 mil na padaria Santa Marta, no dia seguinte ao casamento. Naquele domingo, ele esteve presente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um culto da igreja do pastor Silas Malafaia.

