Gleisi critica "histeria da mídia brasileira" após Lula condenar o genocídio na Faixa de Gaza

"Nenhum país apoia o genocídio em Gaza nem as ofensas grosseiras do governo Netanyahu ao Brasil. Mas editoriais e colunistas vociferam contra Lula", aponta a presidente do PT

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) criticou mais uma vez o que chamou de "histeria da mídia brasileira" após o presidente Lula (PT) comparar o genocídio palestino cometido por Israel na Faixa de Gaza ao massacre dos judeus por Hitler no Holocausto.

Ela lembrou que enquanto a imprensa corporativa ataca Lula, o mundo se volta cada vez mais contra Israel e suas atrocidades contra o povo palestino. "Charge de Leandro Assis e Triscila Oliveira resume a histeria da mídia brasileira. Nenhum país no mundo apoia o genocídio em Gaza nem as ofensas grosseiras do governo Netanyahu ao Brasil. Mas editoriais e colunistas brasileiros vociferam contra e nossa política externa, enquanto a população palestina é chacinada", publicou Gleisi no X, antigo Twitter. >>> "Quem ficou isolada foi a mídia brasileira, não Lula", diz Gleisi, após agressões dos jornais ao presidente

Charge de Leandro Assis e Triscila Oliveira resume a histeria da mídia brasileira. Nenhum país no mundo apoia o genocídio em Gaza nem as ofensas grosseiras do governo Netanyahu ao Brasil. Mas editoriais e colunistas brasileiros vociferam contra @LulaOficial e nossa política… pic.twitter.com/qR0zN4m2Rb — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 21, 2024

Nesta quarta-feira (21), o presidente Lula (PT) se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o estadunidense não fez nenhuma cobrança sobre a posição do Brasil em relação ao genocídio em curso na Palestina e posou sorrindo para fotos, ampliando ainda mais o isolamento mundial de Netanyahu, que tentou, sem sucesso, empareder o mandatário brasileiro.

