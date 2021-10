Gleisi: "ilude-se quem acha que Bolsonaro recuou"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, usou o Twitter para alertar que Jair Bolsonaro continua sendo visto como “um perigo à democracia” e que “ilude-se quem acha que ele recuou” das pretensões golpistas.

“Notícia de parceria militar entre EUA e Brasil já era absurda agora congressistas democratas alertam Biden de que o Exército poderia ser usado para um golpe aqui em 2022. Bolsonaro continua visto como um perigo à democracia, ilude-se quem acha que ele recuou”, escreveu a parlamentar na rede social.

Postagem de Gleisi faz referências ao decreto assinado por Bolsonaro que autorizou a presença de militares estadunidenses em solo brasileiro para a realização de exercícios militares conjuntos com o Exército, de 28 de novembro a 18 de dezembro deste ano, e de uma carta assinada por mais de 60 deputados democratas do Congresso dos Estados Unidos.

No documento, eles manifestam “profunda preocupação com a busca do presidente Jair Bolsonaro por políticas no Brasil que ameaçam o regime democrático, os direitos humanos, a saúde pública e o meio ambiente”.

