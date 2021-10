Mais de 60 congressistas dos EUA manifestam a Biden "profunda preocupação" com ameaças golpistas de Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Mais de 60 deputados democratas do Congresso dos Estados Unidos enviaram, de acordo com a BBC Brasil, uma carta ao presidente do país, Joe Biden, nesta quinta-feira (14), na qual manifestam “profunda preocupação com a busca do presidente Jair Bolsonaro por políticas no Brasil que ameaçam o regime democrático, os direitos humanos, a saúde pública e o meio ambiente”.

Os congressistas pedem, portanto, que Biden tire do Brasil o status de aliado preferencial extra-Otan, concedido pelo ex-presidente Donald Trump em 2019. Tal status possibilita ao Brasil a obtenção de equipamentos militares americanos de segunda mão por preços mais baixos.

Além disso, os deputados também querem que os EUA retirem seu apoio à elevação do Brasil à condição de "grande aliado da Otan", que teria sido negociado na viagem do conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a Brasília no começo de agosto.

PUBLICIDADE

O apoio dos estadunidenses seria uma troca, em uma negociação que prevê por parte do governo Bolsonaro políticas contrárias à China, como a interdição da participação da Huawei no leilão do 5G.

"O histórico deplorável de Bolsonaro no cargo exige uma revisão urgente das relações EUA-Brasil, com foco na identificação de ajustes potenciais no relacionamento que poderiam fornecer uma alavanca para incentivar um comportamento menos prejudicial”, diz trecho da carta. "Essa revisão deve incluir a cooperação bilateral no combate às drogas e ao terrorismo e, mais notavelmente, a oferta feita ao Brasil para se tornar um parceiro global da Otaon. Em 2019, o Brasil foi designado aliado preferencial extra-Otan. Bolsonaro usou essa designação para seu benefício político, citando-a como uma grande conquista e um selo de aprovação do governo dos Estados Unidos".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE