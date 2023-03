Gleisi reage à operação contra grupo que planejava atacar Moro: “aula de civilidade e democracia do governo Lula”

Apoie o 247

247 - Presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) reagiu nesta quarta-feira (22) à operação que prendeu um grupo criminoso que planejava um ataque contra autoridades públicas e políticos. Sergio Moro (União Brasil-PR) seria uma das figuras marcadas pela quadrilha.

A fala de Gleisi partiu de uma postagem da jornalista Cynara Menezes: “ontem o Moro disse que as frases de Lula sobre o que pensava dele durante sua prisão injusta poderiam causar ataques à sua família. Hoje o governo Lula desbaratou uma quadrilha que tinha Moro como alvo, ou seja, protegeu o maior inimigo do presidente. Fim de papo”.

A presidente do PT compartilhou a mensagem da jornalista e comentou: “Juiz parcial, que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula”.

Juiz parcial, que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. https://t.co/mLlvBhFZZy March 22, 2023

