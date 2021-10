Gleisi rebate fake news de Bolsonaro contra Lula: “esse homem não pode continuar mentindo livremente por aí"

Jair Bolsonaro mentiu e acusou, sem provas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, de estar ligado ao narcotráfico edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hofmann, usou suas redes sociais neste domingo (31) para rebater mais uma fake news de Jair Bolsonaro contra o ex-presidente Lula. Ele mentiu e acusou, sem provas, o petista, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, de estar ligado ao narcotráfico.

"Lula quase levou à falência a nossa empresa petrolífera, a Petrobrás. É uma longa história. A sua liderança política começa com as Farc colombiana. A partir deste momento começou a sua relação com o narcotráfico. O milagre que salvou o Brasil foi a nossa chegada em 2018”, disse Bolsonaro

“Isolado, sem preparo e desesperado com aumento de desaprovação popular, Bolsonaro ataca Lula com fake news em entrevista na Itália. Muito grave. Esse homem não pode continuar mentindo livremente por aí. O STF deve resolver isso no inquérito das Fake News. É urgente!”, criticou Gleisi.

