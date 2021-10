Bolsonaro mente em entrevista a TV italiana e acusa Lula de ligação com o narcotráfico

"A sua liderança política começa com as Farc colombiana. A partir deste momento começou a sua relação com o narcotráfico", mentiu Jair Bolsonaro em entrevista a uma TV italiana edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro mentiu sobre o desempenho do governo federal no enfrentamento à pandemia e acusou, sem provas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, de estar ligado ao narcotráfico. "Lula quase levou à falência a nossa empresa petrolífera, a Petrobrás. É uma longa história. A sua liderança política começa com as Farc colombiana. A partir deste momento começou a sua relação com o narcotráfico. O milagre que salvou o Brasil foi a nossa chegada em 2018”, disse Bolsonaro ao jornalista Michele Cagiano, da emissora italiana SkyTV24.



De acordo com a Folha de S. Paulo, “nos trechos já divulgados pelo canal, o tradutor fala por cima da voz de Bolsonaro, o que não permite saber quais foram as palavras exatas usadas pelo presidente”. Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro afirmou que “o chefe do Serviço Secreto da Venezuela, preso faz pouco tempo, disse que Lula recebia dinheiro, e todas as autoridades de esquerda recebiam financiamentos do narcotráfico, fundos enviados também à Espanha".



Bolsonaro também se queixou da acusação de genocídio, imposta a ele pela CPI da Covid, e disse que o governo ofecereu “recursos e remédios” para que estados e municípios enfrentassem a pandemia. Ele também voltou a defender o suposto “tratamento precoce” com remédios ineficazes, como a cloroquina. "Gastamos US$ 100 bilhões. Demos fundos, meios e também profissionais para combater a pandemia, além de remédios", disse.



PUBLICIDADE

"Nós sempre fomos a favor da vacina. Eu destinei muitos fundos para a compra das vacinas e isso aconteceu. Porém eu penso que os médicos devem ter a autonomia sobre como tratar o paciente e qual remédio escolher para a cura", completou em seguida.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE