Golpismo de Bolsonaro no 7 de setembro poderá ser a gota d'água para fim do apoio de empresários

247 - O comportamento de Jair Bolsonaro (PL) no próximo de 7 setembro, para quando estão marcadas manifestações de seus apoiadores, será decisivo para a manutenção, ou não, do apoio de empresários ao atual governo.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, se Bolsonaro "voltar a colocar as urnas em xeque e manifestar novamente seu ímpeto golpista, muitos executivos garantem que migrarão para Lula (PT)".

Um grupo de empresários, que já até se encontrou com Bolsonaro, se reuniu recentemente e avaliou que apesar de terem alguma sintonia com pautas do governo federal, a preferência é por uma estabilidade de um novo governo Lula do que por "rompantes golpistas".

Tal posicionamento já é de conhecimento da campanha de Bolsonaro, que atua para que ele se contenha durante as manifestações no feriado.

