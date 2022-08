Bolsonaro quer 7 de setembro 'gigante', mas recua e diz que não fará ataques ao Judiciário

No feriado em 2021, Bolsonaro chegou a chamar Alexandre de Moraes, hoje presidente do TSE, de "canalha" e afirmou que não mais acataria decisões judiciais do ministro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) espera ter no próximo 7 de setembro uma mobilização "gigante" a seu favor, informa a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Mas desta vez, diferentemente do que ocorreu no feriado de 2021, ele não pretende erguer a voz contra o Judiciário.

No ano passado, ele chegou a chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de "canalha". O chefe do Executivo disse também que não mais acataria decisões judiciais do ministro.

Após as declarações, o Brasil talvez tenha vivido seu período mais grave de instabilidade institucional desde o início do governo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, Bolsonaro tem dito a aliados que pisou no freio, "para que o ato não pareça uma provocação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", de acordo com a jornalista. Ele diz que evitará confrontos com juízes, mas que não pretende levar "bola nas costas" pela segunda vez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do governo federal afirmou que após o 7 de setembro do ano passado havia firmado um acordo com Moraes, que teria sido depois descumprido pelo ministro. O ex-presidente Michel Temer (MDB), que viabilizou uma trégua entre Bolsonaro e Moraes após o 7 de setembro de 2021, negou a existência do "acordão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo com a mobilização neste ano é mostrar força popular.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.