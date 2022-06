Temer põe panos quentes e nega ter costurado 'acordão' entre Bolsonaro e Moraes

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB) negou ter sido o articulador de um suposto 'acordão' entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à época da crise entre o poder executivo e a máxima instância do judiciário em setembro de 2021. A declaração de Temer foi dada em entrevista à coluna Radar, da Veja, nesta terça-feira (7).

O contexto do posicionamento do emedebista se deu após participação de Bolsonaro no programa "Perspectivas, com Débora Bergamasco" do SBT News na manhã de hoje. O líder do executivo afirmou que teria feito um 'acordão' com Moraes por telefone no ano passado, sob a tutela de Temer, para reduzir as tensões com o STF naquele momento, mas que o juiz não teria cumprido suas promessas.

O ex-presidente, após a declaração de Jair, deu sua versão dos fatos ao Radar: “Não houve isso. Ficaria mal para o Alexandre, mas ficaria mal para Bolsonaro. O que houve foi uma conversa amigável entre eles por telefone. Eu me afastei um pouco até para deixá-los à vontade. Eu não ouvi isso em momento algum. Não estava perto, não ouvi isso, mas devo dizer que ficaria mal para o Alexandre e para ele (a existência de um acordão).”

Mesmo confirmando que foi o responsável por organizar a reunião por telefone, Temer alegou que "não ouviu nada não republicano" e que o presidente da república ainda teria dito a Moraes: 'Eu sou Palmeiras e você é Corinthians, essa é a única briga que eu quero ter com você'.

