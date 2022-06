Sem revelar detalhes, Bolsonaro acusa Moraes de descumprir acordo de "paz" articulado com Temer

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro acusou nesta terça-feira (7), em entrevista ao programa Perspectivas, do SBT, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de descumpriu um acordo que, segundo ele, foi firmado antes de divulgação de uma carta escrita com o auxílio do ex-presidente Michel Temer (MDB), à época da crise entre o poder executivo e o STF em setembro de 2021.

Segundo Bolsonaro, Moraes não cumpriu “nenhum dos itens” do acordo celebrado entre eles para que a carta com o pedido de desculpas do presidente à Suprema Corte fosse divulgada.

Apesar da acusação, Bolsonaro não revelou os termos que teriam sido combinados com o ministro do STF.

“Não falei isso para ninguém, estou falando primeiro para você. Estava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente. Ligamos para o Alexandre de Moraes e falamos três vezes com ele, e combinamos umas certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que eu combinei com ele”, disse.

>>> Temer põe panos quentes e nega ter costurado 'acordão' entre Bolsonaro e Moraes

Bolsonaro hesitou em detalhar os termos do acordo. “Não, não vou te falar. A carta está pública, nós combinamos ali, são outras questões para diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele [Moraes] faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam”, declarou.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) negou ter sido o articulador de um suposto 'acordão' entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à época da crise entre o poder executivo e a máxima instância do judiciário em setembro de 2021.

