Golpistas escondidos permanecerão muitos anos presos, assegura Dino

Ministro da Justiça garantiu que os golpistas covardes que agora se escondem sofrerão as consequências da lei edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, avisou aos golpistas bolsonaristas que estão escondidos da Justiça que eles serão punidos e presos por muitos anos.

Em uma postagem no Twitter, Dino afirmou que surgirão mais revelações sobre os bolsonaristas por trás dos atos terroristas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em uma tentativa fracassada de golpe de Estado.

Segundo Dino, estes bolsonaristas agora se escondem da Justiça e são verdadeiros covardes que tentam culpar os outros por suas ações criminosas.

"Acredito que a continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras. Além de golpistas, são covardes que não saem em defesa dos seus aliados presos. Alguns destes permanecerão muitos anos no cárcere. Os “valentes fakes” planejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas. E ainda têm a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas dos crimes. Tenham certeza: a LEI sempre vence e vencerá novamente".

Acredito que a continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras. Além de golpistas, são covardes que não saem em defesa dos seus aliados presos. Alguns destes permanecerão muitos… April 23, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.